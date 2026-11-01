Психолог Ромашина связала осеннее переедание с нехваткой серотонина

Уменьшение светового дня и снижение выработки серотонина осенью вызывают спад настроения и тягу к калорийной пище. Об этом сайту «Вечерний Санкт-Петербург» сообщила психолог и нутрициолог Ольга Ромашина.

По словам эксперта, при сезонной апатии и тревоге еда становится самым доступным источником дофамина и психологического комфорта. При этом причины переедания у поколений различаются: миллениалы чаще заедают выгорание и перегрузки на работе, а зумеры сталкиваются с проблемой из-за тревожности и навязанного соцсетями культа идеального тела, отметил «МК в Питере».

Чтобы избежать набора веса, Ромашина рекомендует не делить еду на «плохую» и «хорошую», питаться регулярно и внедрять непищевые способы снятия стресса — легкие прогулки, дыхательные практики или теплые ванны.