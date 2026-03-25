Психолог Романова отнесла низкую самооценку и чувство вины к признакам депрессии

Психолог Наталия Романова в пресс-центре ИА НСН рассказала о первых признаках депрессии. По статистике, уровень тревожности выявляется у 20% женщин и 10% мужчин.

Специалист указала на сложность соответствующего вопроса.

«Это многослойная история, потому что на многих мужчин влияет социальный код, из-за которого они вынуждены держаться до последнего», — объяснила эксперт.

Среди основных признаков депрессии она назвала сниженную самооценку, чувство вины, неуверенность в себе, трудности с концентрацией внимания, нарушения сна, а также изменения аппетита и веса.