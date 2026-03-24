Психолог Романова напомнила, что при клинической депрессии необходима помощь психиатра

Психолог Наталия Романова рассказала в беседе с ИА НСН , в каких случаях с депрессией можно справиться самостоятельно, а когда необходима помощь психиатра.

По словам специалиста, легкие формы поддаются коррекции с психологом, если человек сохраняет чувство контроля. Однако при клинической депрессии, когда даже простые действия кажутся невозможными, требуется медикаментозное лечение и поддержка специалиста.

Эксперты отмечают, что в России за четыре года число людей с депрессией и тревожными расстройствами выросло на 21,5%, достигнув четырех миллионов. Весной у многих обостряются психические заболевания — растет число обращений за экстренной помощью (+10–15%), а случаев бессонницы становится больше на 20%.