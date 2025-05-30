Психолог Романив рассказала, что признаками женского СДВГ могут быть забывчивость и рассеянность

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых женщин часто протекает незаметно и отличается от проявлений у детей. Классические признаки гиперактивности у них бывают слабо выражены или отсутствуют совсем. Психолог Ольга Романив выделила характерные особенности, позволяющие выявить скрытую форму СДВГ у женщин. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Современные исследования подтверждают, что синдром дефицита внимания и гиперактивности, ранее считавшийся мужским заболеванием, гораздо чаще встречается у женщин, чем предполагалось раньше. Однако у женщин данное расстройство проявляется специфичными симптомами, отличающимися от классических признаков СДВГ.

По словам специалиста, основными признаками женского СДВГ являются: рассеянность и неспособность сосредоточиться; забывчивость, постоянная смена мыслей и планов; постоянное откладывание дел и нерешительность; частые перепады настроения и повышенная тревожность.

Женщина с СДВГ может заметить, что ей сложно удержать нить беседы, завершить начатое дело или организовать пространство вокруг себя. Гиперактивность у женщин выражается редко, но может проявляться внутренне: постоянным внутренним напряжением, желанием говорить быстро и много, нетерпимостью ожидания и быстрой сменой интересов.

Важно понимать, что диагностика и лечение СДВГ помогают женщинам значительно повысить качество жизни, научиться справляться с трудностями и снизить уровень стресса и дискомфорта.