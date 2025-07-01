Психолог Роднова рассказала, что плохой сон повышает риск ожирения

Полноценный ночной отдых — это базовая потребность человека. Здоровый сон способствует восстановлению сил после напряженного дня и поддерживает общее состояние организма. Психолог и кинезиолог Марина Роднова рассказала Life.ru о простых способах улучшить качество сна без дополнительных затрат.

«Сон необходим для восстановления сил и поддержания самочувствия. Проблемы со сном сбивают биоритмы организма. В результате он хуже восстанавливается, и повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и диабета», — отмечает Роднова.

Для улучшения качества сна важно придерживаться режима. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Это поможет настроить внутренние часы организма. Также необходимо создать благоприятные условия в спальне: обеспечить темноту, тишину и прохладу. Плотные шторы, беруши и проветривание помогут создать подходящую атмосферу.

Комфортная температура для сна составляет 18–20 градусов тепла. Перед сном полезно расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Можно принять теплую ванну, почитать книгу или послушать спокойную музыку.

По словам эксперта, если человек переутомился днем, будь то физическое или умственное утомление, его организм вряд ли сможет погрузиться в глубокий сон, который «перезагружает» нервную систему. А поверхностный сон негативно влияет на эмоциональное состояние и когнитивные способности человека.