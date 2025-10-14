Психолог Роднова отметила, что кинезиология помогает женщинам старше 40 лет справиться со стрессом

Кинезиология помогает женщинам старше 40 лет в борьбе со стрессом. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказала женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог и автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.

Специалист утверждает, что кинезиология помогает выявить и устранить дисбалансы в организме, независимо от времени их происхождения. Она улучшает концентрацию, память, способность к обучению, повышает жизненный тонус и энергию, помогает уйти от ощущения тупика в жизни и безвыходности.

Роднова отметила, что кинезиология может снизить хроническое напряжение и усталость, гармонизировать эмоциональный фон и повысить общее качество жизни женщин старше 40 лет, которые сталкиваются с характерными проблемами, например, менопаузой. На начальном этапе следует посещать специалиста один раз в месяц. Если цель — решить конкретную проблему, то пять–семь сеансов будет достаточно, пояснила психолог.

Эксперт подчеркнула, что кинезиология не панацея и не отменяет обращения к профильному специалисту. Рекомендуется сочетать ее с другими методами поведенческой психотерапии.