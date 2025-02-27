Психолог Резенова: долгое кормление грудью сказывается на развитии ребенка

Детский психолог Надежда Резенова высказала мнение о новом явлении среди молодых мам в социальных сетях в беседе с «Ридусом». Речь идет о тренде, когда женщины делятся видео и фото, на которых они кормят грудью детей в возрасте пяти-семи лет.

Резенова назвала этот тренд крайне необычным и выразила опасения, что дети, которые долго находятся на грудном вскармливании, могут вырасти несамостоятельными. Она подчеркнула, что развитие независимости у ребенка происходит через кризисы, которые помогают ему приобретать необходимые жизненные навыки. Обычно матери перестают кормить грудью своих детей к трем годам, и это тоже своего рода кризис, который помогает ребенку сделать шаг к самостоятельной жизни.

Психолог также предположила, что женщины, кормящие грудью взрослых детей, хотят показать себя хорошими матерями. Однако такой подход вряд ли можно считать полезным для развития ребенка.

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