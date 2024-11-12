Психолог Прудкая объяснила, что подавленные эмоции могут вызвать реальные боли

Негативные эмоции, особенно подавленные, могут серьезно навредить организму. Об этом «ТСН24» рассказала психолог Мария Прудкая.
По ее словам, психосоматические проявления в ответ на тревогу, обиду или злость могут возникнуть в любой части организма. В частности, нередко страдает желудочно-кишечный тракт. На фоне сильной нервозности могут появиться боли и рези.
Также часто подавленный негатив отражается и на суставах. Кроме того, плохой признак — если человек спит с плотно сомкнутой челюстью или скрежещет зубами.
Психолог посоветовала не изнурять свой организм, а найти причины тревоги и постараться их проработать. Также она рекомендовала избавиться от перманентных раздражителей.
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