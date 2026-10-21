Психолог Прокопенко рассказала, как меняется восприятие мира при деменции

При деменции у человека искажается восприятие людей, предметов, пространства и времени. Об этом Здоровью Mail рассказала психолог, медицинская сестра, клинический тренер, ведущая волонтерских тренингов благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Ирина Прокопенко.

Деменция — это не самостоятельное заболевание, а комплекс симптомов прогрессирующего слабоумия, который может быть финалом или этапом патологий от болезни Паркинсона до опухолей мозга. На ранних этапах человек выглядит нормальным, но появляются забывчивость, рассеянность, раздражительность и мнительность.

Со временем синдром затрагивает быт: нарушается сон, возникают проблемы с чистоплотностью и питанием. Пациент может испытывать недоумение и злость, а подозрительность распространяется даже на близких. Деменция искажает восприятие зрительных образов: небо может казаться мрачным, тени — живыми существами, а узоры на ковре — шевелящимися. Из-за этого неподходящее напольное покрытие приводит к падениям. Восприятие времени также нарушается: на поздней стадии оно словно застывает.

По словам специалиста, при раннем обращении к врачу процесс нередко удается замедлить. На поздних стадиях человека полезно вовлекать в несложную помощь по хозяйству и чаще общаться с ним в доступной форме. Близкие могут найти поддержку и информацию на портале «Про Паллиатив» фонда помощи хосписам «Вера».