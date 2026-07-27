Психолог Полякова предупредила, что тревога может имитировать астму

Сильная тревога может вызывать состояние, которое по ощущениям почти не отличается от приступа астмы. Психолог Мария Полякова советует сначала пройти обследование у терапевта и пульмонолога, сообщает RT .

Полякова рассказала, что сильная тревога способна провоцировать симптомы, похожие на астму. По ее словам, такое состояние часто встречается при тревожных, соматоформных расстройствах и панических атаках.

Полякова объяснила, что при волнении организм запускает реакцию «бей или беги». Из-за выброса гормонов стресса дыхание становится частым, поверхностным и форсированным. Без физической нагрузки это может привести к гипервентиляции и снижению уровня углекислого газа в крови.

Из-за этого, отметила специалист, сужаются сосуды, появляются головокружение и онемение конечностей, а также возникает рефлекторный спазм бронхов. Мелкие дыхательные пути сжимаются, из-за чего человеку становится трудно дышать и возникает чувство удушья и давления в груди.

Дополнительно состояние усиливают напряжение мышц грудной клетки и диафрагмы, а также повышенная чувствительность к любым изменениям дыхания. Это, по словам Поляковой, может запускать замкнутый круг паники.

Она подчеркнула, что при таких симптомах сначала нужно исключить болезни легких и сердца у терапевта и пульмонолога. Если физические причины не подтвердятся, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.