Прямой эфир

Психолог Полякова предупредила, что тревога может имитировать астму

Сильная тревога может вызывать состояние, которое по ощущениям почти не отличается от приступа астмы. Психолог Мария Полякова советует сначала пройти обследование у терапевта и пульмонолога, сообщает RT.

Полякова рассказала, что сильная тревога способна провоцировать симптомы, похожие на астму. По ее словам, такое состояние часто встречается при тревожных, соматоформных расстройствах и панических атаках.

Полякова объяснила, что при волнении организм запускает реакцию «бей или беги». Из-за выброса гормонов стресса дыхание становится частым, поверхностным и форсированным. Без физической нагрузки это может привести к гипервентиляции и снижению уровня углекислого газа в крови.

Из-за этого, отметила специалист, сужаются сосуды, появляются головокружение и онемение конечностей, а также возникает рефлекторный спазм бронхов. Мелкие дыхательные пути сжимаются, из-за чего человеку становится трудно дышать и возникает чувство удушья и давления в груди.

Дополнительно состояние усиливают напряжение мышц грудной клетки и диафрагмы, а также повышенная чувствительность к любым изменениям дыхания. Это, по словам Поляковой, может запускать замкнутый круг паники.

Она подчеркнула, что при таких симптомах сначала нужно исключить болезни легких и сердца у терапевта и пульмонолога. Если физические причины не подтвердятся, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.