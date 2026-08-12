Психолог Полякова назвала способы самопомощи при панической атаке

Полякова рассказала, что при приступе важно зафиксировать тело: сесть, поставить стопы на пол и почувствовать опору. Можно прислониться к стене или спинке стула.

Специалист также рекомендовала подержать кисти под холодной проточной водой или протереть ледяной водой запястья и область за ушами. Если воды нет, можно подышать на тыльную сторону ладони, чтобы переключить внимание на ощущения.

Полякова предупредила, что при панике не стоит делать глубокие шумные вдохи. Она посоветовала сделать выдох вдвое длиннее вдоха: например, вдохнуть на два счета и выдохнуть на четыре.

Переключиться помогает техника «5-4-3-2-1»: назвать предметы вокруг, их цвет и форму, отметить ощущения от прикосновений, запахи и звуки. Психолог подчеркнула, что самопомощь снимает симптом, но не устраняет причину. Если приступы случаются чаще одного-двух раз в месяц или человек избегает улицы, транспорта и людей, следует обратиться к когнитивно-поведенческому терапевту.