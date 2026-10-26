Психолог Полякова назвала позитивное мышление навыком, который можно развить

Позитивное мышление — это навык, который можно развить. Он отражается на физическом здоровье, рассказала психолог Мария Полякова в беседе с RT .

По ее словам, это оптимистический атрибутивный стиль, при котором человек замечает ресурсы и возможности, не искажая реальность. Такое мышление не означает постоянное ощущение радости или игнорирование проблем.

Люди с оптимистическим стилем реже застревают в переживании неудач и быстрее восстанавливаются после стресса, воспринимая их как конкретные события, а не приговор. Связь между оптимизмом и здоровьем подтверждена в крупных исследованиях: такие люди реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лучше соблюдают медицинские рекомендации. Ранее психолог Екатерина Булгакова рассказала, что многолетнюю социофобию тоже можно корректировать.