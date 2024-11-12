Психолог Полина рассказала, что от набора веса осенью и зимой спасут овощной и фруктовый рационы
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина в разговоре с NEWS.ru призвала россиян спасаться от осеннего и зимнего набора веса сезонными овощами.
Эксперт призвала обратить внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки, которые считаются хорошим источником витаминов, минералов и клетчатки. Сладости она посоветовала заменить на фрукты, а хлеб — на хлебцы и снеки из злаков.
«Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды. Больше овощей и ягод», — сказала психолог.
В осенне-зимний период крайне важно высыпаться и находить время для физической активности. Стресс и апатия на фоне отсутствия солнца могут привести к эмоциональному перееданию, добавила Полина.