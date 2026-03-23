Психолог Павлова напомнила о влиянии стресса при беременности на развитие плода

Нервная система плода начинает формироваться уже на третьей неделе беременности. К шестой неделе каждую минуту появляется до 250 тысяч нейронов. Об этом рассказала психолог Ирина Павлова в комментарии для RuNews24.ru .

По ее словам, в плаценте есть фермент, разрушающий кортизол — гормон стресса. Однако при хроническом напряжении ген HSD11β2 меняет свою работу, и барьер разрушается, позволяя кортизолу атаковать мозг ребенка. Это может привести к рождению детей с малым весом, реактивной психикой, высоким уровнем тревожности и проблемами с успокоением.

Психолог отметила, что стресс в разные периоды беременности может по-разному влиять на развитие плода. Так, на 15–16 неделе стресс сокращает общее число нейронов, а во втором триместре нарушаются связи между полушариями мозга, что влияет на эмоциональность девочек.