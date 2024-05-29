Психолог Овсянникова: риск рождения ребенка с аутизмом выше у отцов старше 45 лет

Риск рождения ребенка с расстройством аутистического спектра увеличивается у отцов старше 45 лет. Об этом рассказала клинический психолог Татьяна Овсянникова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также у мужчин в возрасте выше риски рождения детей с шизофренией, биполярным расстройством и другими психическими расстройствами. Генетические мутации влияют на созревание сперматозоидов.

Психолог отметила, что в контексте риска РАС влияние возраста отца считается более значительным, чем возраст матери.