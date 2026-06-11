Психолог Орехова подчеркнула важность здорового образа жизни для борьбы с летней депрессией

Психолог Милана Орехова поделилась советами, как преодолеть летнюю депрессию. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула важность здорового образа жизни для борьбы с этим состоянием.

Орехова обратила внимание, что если более двух-трех недель сохраняется раздражительность, беспричинная тревога, бессонница или апатия, то это повод насторожиться. Она отметила, что ключевое отличие депрессии от обычной усталости — состояние не улучшается после выходных и начинает мешать нормальной жизни.

«В этой ситуации очень важно не обесценивать себя расхожей фразой „летом стыдно грустить“, а нормализовать сон, питание и устойчивый режим. При необходимости стоит обратиться к специалисту. В это время года вы совершенно не должны получать какое-то особое удовольствие от жизни и быть счастливым по расписанию», — процитировал телеканал «Саратов 24» эксперта.