Психолог объяснил, когда страсть к медицинским чекапам становится идеей фикс

Психолог Сурина: некоторые люди проходят чекапы, желая найти у себя болезни

В некоторых случаях люди проходят медицинские чекапы, желая обнаружить у себя какие-либо болезни. Об этом 360.ru сообщила кризисный психолог Ангелина Сурина.

По ее словам, для отдельного типа людей выявленный недуг становится способом добиться особого отношения к себе, доказать собственный героизм и повысить самооценку.

«Для них поиск проблемы — идея фикс. Им очень важно мнение других, и они хотят на фоне проблем выглядеть и сильными, и смелыми. Мол, посмотрите, у меня такая плохая жизнь, а я держусь», — пояснила психолог.

Сурина добавила, что у таких людей есть высокая потребность в любви, заботе и признании, но они склонны путать любовь с жалостью.

Подробнее о том, как не переборщить с чекапами, читайте в нашем материале.