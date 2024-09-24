Психолог Елена Новоселова назвала основные причины развития тревожно-депрессивного расстройства у пожилых людей. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, на эмоциональное состояние пожилых людей оказывает существенное влияние страх перед будущим.

«Такие люди уже не в силах что-либо кардинально изменить. Например, поменять работу, если они еще работают, выучиться новой профессии и так далее», — пояснила специалист.

Она также отметила, что зачастую человек в данном возрасте волнуется из-за невозможности помочь детям и внукам. Кроме того, после 60 лет появляются мысли о конечности жизни и ее смысле.