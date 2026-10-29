Психолог Никишина рассказала, что симптомы депрессии у пострадавших могут появляться наряду с телесной болью

Предупреждение о риске депрессивных состояний и грамотная поддержка семьи помогают справиться с последствиями перенесенной травмы. Об этом RuNews24.ru сообщила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

По словам доктора психологических наук, физический или душевный шок истощает резервы организма и грозит глубокой беспомощностью. Если человек остается один на один с переживаниями, нарушаются механизмы адаптации, а для преодоления кризиса может потребоваться помощь психиатров и медицинских психологов, отметил KP.RU.

Ключевой мерой профилактики специалист назвала разъяснение пострадавшему вероятности появления депрессивных симптомов наряду с телесной болью. Родным важно понимать динамику травмы, отказаться от чрезмерного контроля, не реагировать на эмоциональные вспышки и бережно стимулировать волевые и двигательные действия пострадавшего.