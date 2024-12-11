Психолог Назарова: домашние морсы и травяные чаи помогут ребенку соблюдать питьевой режим зимой

Зимой дети употребляют меньше жидкости, однако важно соблюдать питьевой режим круглый год. Решить проблему помогут домашние морсы, компоты и травяные чаи, считает психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО .

Специалист посоветовала, подавать детям эти напитки в красивой бутылке для воды. Важно также следить за количеством сладкого в рационе ребенка, пишет газета «Петербургский дневник».

Если количество вредных продуктов стало превышать норму, можно предложить детям перекус сухофруктами или сезонными фруктами. Среди них — финики, яблоки, хурма и мандарины, заключила Назарова.