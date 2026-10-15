Психолог Наумова объяснила, что мода на поиск у себя психических расстройств связана с попыткой снять ответственность

Желание снять с себя вину и сравнение с окружающими побуждают людей искать у себя диагнозы по тестам в соцсетях. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала психолог Любовь Наумова.

По ее словам, человеку психологически проще объяснить трудности с концентрацией наличием СДВГ или биполярного расстройства, чем признать собственную несобранность. При этом схожие признаки могут быть вызваны обычным недосыпом, тревогой или переутомлением.

Наумова подчеркнула, что интернет-тесты не ставят точный диагноз. Если перепады настроения или подавленность длятся долго и мешают повседневным делам, стоит обратиться к профильным специалистам: психиатру, клиническому психологу или терапевту. Главная задача консультации — понять истинную причину тяжелого состояния, а не подтвердить выдуманный диагноз.