Психолог Мосунова отметила, что зимняя рыбалка хороший инструмент психофизической реабилитации

Зимняя рыбалка может положительно влиять на психоэмоциональное и физическое состояние человека, но при этом таит в себе опасности для здоровья при несоблюдении мер безопасности. Об этом проинформировал портал «Деловой Петербург» .

По мнению основателя Института фундаментальной и прикладной психологии Ксении Мосуновой, нахождение на природе и у воды помогает уменьшить стресс и предотвратить эмоциональное выгорание.

«Рыбалка — отличный инструмент психофизической реабилитации», — привел слова эксперта сайт «Известия».

Медики подчеркивают, что в процессе зимней рыбалки идет нагрузка на мышцы спины, плечевого пояса и ног, что способствует улучшению кровообращения. Профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая считает, что такая активность может быть альтернативой фитнес-тренировкам.

Однако длительное пребывание на морозе создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а сидение на одном месте может вызвать проблемы с позвоночником и ухудшение кровообращения в венах. Морозный воздух также негативно влияет на местный иммунитет дыхательных путей, повышая риск простудных заболеваний.

Врачи предупреждают о риске снежной слепоты: снег отражает до 90% ультрафиолетового излучения, из-за чего глаза подвергаются двойной дозе солнечного света. Для защиты глаз рекомендуется носить солнцезащитные очки с маркировкой UV400 и поляризацией.

Эксперты советуют использовать многослойную теплую одежду, делать регулярные разминки и избегать прямого контакта со льдом. Важно выбирать официальные и оборудованные места для отдыха, чтобы минимизировать риски зимних развлечений.