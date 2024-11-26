Психолог Мошняцкая: чувство ответственности и социальная активность замедляют процессы старения женатых мужчин

Женатые мужчины менее подвержены процессам старения. На это влияют несколько факторов, в числе которых эмоциональная поддержка со стороны супруги и более здоровый образ жизни. Об этом рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая.

По ее словам, брак способствует снижению уровня стресса и помогает адекватно балансировать между работой и личной жизнью. Процессы старения также замедляет чувство ответственности и социальная активность за счет улучшения психологического состояния и когнитивных функций, подчеркнула Мошняцкая.

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