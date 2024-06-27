Психолог Мизерная: стресс может стать причиной высыпаний на теле и выпадения волос
Психолог Екатерина Мизерная рассказала о влиянии стресса на организм человека. В таких ситуациях происходит сильный гормональный выброс, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, серьезный стресс способен вызывать депрессию, невроз, апатию, эмоциональную неустойчивость и снижение концентрации, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
Кроме того, к последствиям относятся нарушение сна, головные боли и проблемы с работой эндокринной системы. Зачастую в тревожный период человек сталкивается с высыпаниями на теле и выпадением волос, отметила Мизерная.