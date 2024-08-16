Психолог Мизерная: стресс может спровоцировать мигрень и гормональные нарушения

Психолог Кристина Мизерная указала на исследования, которые подтверждают связь психоэмоционального состояния человека с его физическим здоровьем. Стресс может привести к разбалансировке организма, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, эмоциональные потрясения провоцируют мигрень и гормональные нарушения. Кроме того, среди последствий — повышение артериального давления, высыпания на коже, добавил сайт «Аргументы и факты».

Мизерная также отметила, что частые переживания способны замедлить или вовсе прекратить работу желудочно-кишечного тракта.