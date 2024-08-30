Психолог Александра Миллер сравнила секс с «гормональным взрывом», после которого организм начинает правильно функционировать. Об этом сообщил сайт « Инфо24 ».

По мнению эксперта, регулярный половой акт является отличным средством для профилактики депрессии. Во время интимной близости вырабатываются дофамин и серотонин — гормоны радости.

Кроме того, среди плюсов — защита от частых простудных и вирусных заболеваний, добавила специалист.