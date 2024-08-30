Психолог Миллер: регулярный секс — средство для профилактики депрессии и простуды

Психолог Александра Миллер сравнила секс с «гормональным взрывом», после которого организм начинает правильно функционировать. Об этом сообщил сайт «Инфо24».

По мнению эксперта, регулярный половой акт является отличным средством для профилактики депрессии. Во время интимной близости вырабатываются дофамин и серотонин — гормоны радости.

Кроме того, среди плюсов — защита от частых простудных и вирусных заболеваний, добавила специалист.

Фейк: Россия оказалась на пороге новой мобилизации

Накануне грандиозного шухера. Выборы в Германии могут перевернуть всю Европу

IMAGO/Sylvio Dittrich

Ностальгирующие россияне вернулись к прослушиванию старых альбомов на кассетах

Баланс интересов: чего больше Дуровы принесли человечеству — вреда или пользы?

Vlad Karkov/Keystone Press Agency

Patriot и F-16 — они, если честно, не пара, не пара, не пара…

dpa

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте