Психолог Миллер: регулярный секс — средство для профилактики депрессии и простуды
Психолог Александра Миллер сравнила секс с «гормональным взрывом», после которого организм начинает правильно функционировать. Об этом сообщил сайт «Инфо24».
По мнению эксперта, регулярный половой акт является отличным средством для профилактики депрессии. Во время интимной близости вырабатываются дофамин и серотонин — гормоны радости.
Кроме того, среди плюсов — защита от частых простудных и вирусных заболеваний, добавила специалист.
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