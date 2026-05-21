Психолог Миллер рассказала, что вдохновение отличается от микропсихоза способностью контролировать сознание

Психолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем» рассказала, как отличить творческое вдохновение от микропсихоза. Оба состояния имеют схожие клинические черты, такие как потеря чувства времени и размытие границ личности.

Специалист отметила, что вдохновение вырывает человека из привычного течения жизни, но при этом он сохраняет способность возвращаться в реальность. В состоянии творческого подъема, как и при микропсихозе, может возникнуть ощущение пассивности или одержимости, когда идеи кажутся приходящими извне. Однако здоровое вдохновение сохраняет иронию, а при микропсихозе метафоры могут восприниматься буквально.

Миллер обратила внимание на то, что после истинного вдохновения у человека возникает чувство присвоения результата. В случае психического расстройства творец может стыдиться созданного или вовсе не помнить процесса работы. Психолог призвала внимательно следить за тем, сохраняется ли контроль над сознанием после завершения творческого процесса.

«Стоит ли бояться сходства вдохновения и психоза? Как психолог я отвечу: нет, если вы способны возвращаться», — резюмировала Миллер.