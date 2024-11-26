Психолог Миллер рассказала, что осознанная ходьба снижает уровень стресса

Осознанная ходьба — форма медитации в движении. Она помогает снизить тревожность и укрепить связь между разумом и телом. Об этом рассказала психолог Александра Миллер в беседе с Life .

Специалист отметила, что во время осознанной ходьбы человек сосредотачивается на дыхании и окружающей среде, зачастую погружаясь в медитативные состояния. Подобная практика позволяет восстановить внутренний баланс, поэтому пользуется популярностью как у медийных личностей, так и у широкой аудитории.

Кроме того, ходьба развивает концентрацию и повышает активность. Она остается одним из самых доступных и простых способов привести ум и тело в состоянии гармонии, в результате повышается общее качество жизни, резюмировала Миллер.