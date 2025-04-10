Психолог Миллер: интимная близость помогает снять головную боль

Психолог Александра Миллер рассказала сайту News.ru , что интимный контакт — это хороший способ борьбы с головной и другими видами боли.

По словам специалиста, близость не только устраняет дискомфорт, но и положительно влияет на здоровье человека.

«Меня удивляют женщины, когда они ищут отговорку не заниматься сексом по причине того, что болит голова. Это не лучшая отговорка. Секс является средством от многих болей, не только головной», — сказала Миллер.

Она пояснила, что во время интимной близости вырабатываются гормоны окситоцин и эндорфин, которые подавляют стрессовые гормоны, благодаря чему боль проходит.