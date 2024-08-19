Психолог Мелехин рассказал, что слепота на лица может развиваться после инсульта

Явление, известное как слепота на лица, может означать два разных состояния. Об этом сайту aif.ru сообщил кандидат психологических наук, доцент и клинический психолог высшей квалификационной категории, а также когнитивно-поведенческий терапевт и сомнолог Алексей Мелехин.

Он отметил, что первое состояние — это нарушение восприятия лиц, называемое лицевой агнозией, при котором у человека нормальное зрение, но он не способен распознать ни чужие лица, ни свое собственное. Это может происходить из-за различных причин, таких как аневризмы, сосудистые происшествия или инсульты.

Лицевая агнозия также может проявляться при деменциях или в результате травмы, причиняющей повреждение специфических участков мозга. Она часто возникает на фоне психозов и различных шизофренических расстройств.

Мелехин подчеркнул, что проблемы с распознаванием лиц и изменения в памяти на них — это совершенно разные случаи, поскольку здесь страдает именно память, а не восприятие. Причины могут включать умеренные когнитивные расстройства, ранние формы деменции, депрессии или, к примеру, болезнь Паркинсона, добавил НСН.