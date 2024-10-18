Психолог Мазанкина: дыхательные упражнения помогают успокоить нервную систему

Психолог Елена Мазанкина перечислила способы борьбы с тревожностью. Так, эффективность покажут физические нагрузки, отметила эксперт в беседе с RT .

Специалист посоветовала выделять хотя бы 30 минут в день на умеренную активность. Регулярные занятия спортом способствуют выработке эндорфинов и снятию напряжения.

Кроме того, психолог рекомендовала обратить внимание на дыхательные упражнения. Такие практики помогают успокоить нервную систему, а также вернуть ясность мыслей.