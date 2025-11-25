Психолог Матвеева рассказала, что секс в темноте может снизить влечение партнеров

Сексолог и психолог Екатерина Матвеева сообщила NEWS.ru , что интимная близость в темноте может снизить взаимное притяжение между партнерами. Она объяснила, что зрительный контакт имеет такое же значение в сексе, как и физические ощущения.

По словам Матвеевой, часто желание выключить свет связано со стыдом или неуверенностью в своем теле. Однако, гася свет, люди отключают один из главных каналов связи и возбуждения. Зрение — это мощный эрогенный инструмент, воздействующий на гипоталамус, который регулирует половое влечение. Видя тело и реакцию партнера, мы получаем сильную обратную связь, что усиливает эмоциональную связь.

Психолог подчеркнула, что визуальные образы важны для возбуждения многих людей. Ограничивая зрительный контакт, человек сознательно сокращает свой спектр восприятия.

Мягкое, рассеянное освещение от ночника или свечи создает интимную атмосферу и позволяет видеть друг друга, не акцентируя внимание на недостатках.

«Секс — это не только физиология. Это самый прямой мост между двумя нервными системами», — заключила Матвеева.