Психолог Мансурова: прием витамина D и зимние виды спорта помогут избежать сезонной депрессии

Зимой у многих людей наблюдается повышенная усталость, апатия и ухудшение настроения, что может спровоцировать сезонную депрессию. Женщины в четыре раза чаще сталкиваются с подобным расстройством, чем мужчины. О способах борьбы с зимней хандрой рассказала психолог Ирина Мансурова в беседе с Life.
Специалист отметила, что для предотвращения развития симптомов депрессии нужно нормализовать сон. Он должен длиться не менее 7-8 часов. Важно также принимать витамин D, особенно жителям северных регионов.
Повысить уровень серотонина помогут зимние виды спорта — катание на лыжах, коньках или ватрушках. Любая активность на свежем воздухе улучшит эмоциональный фон и подарит заряд энергии, резюмировала Мансурова.
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