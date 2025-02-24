Психолог Манина: «сказкотерапия» позволяет взглянуть на жизнь с дистанции

Манина подчеркнула, что зачастую людям сложно открыто признавать свои трудности, поскольку срабатывают защитные механизмы психики. Сказкотерапия помогает обойти эту проблему, предлагая человеку сочинить историю, которая отражает его внутренние конфликты. Это позволяет глубже осознать и проработать скрытые проблемы.

Для успешного выполнения упражнения требуется богатое воображение и широкий кругозор, чтобы создать увлекательную и значимую историю. Специалист заметила, что в процессе сочинения сказки человек бессознательно включает в нее свои эмоции, травмы и жизненные сложности, идентифицируя себя с главным героем. Такой подход позволяет взглянуть на собственную жизнь с дистанции, отключив психологические защиты.