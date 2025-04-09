Психолог Лунюшин: синдром отличника ведет к зависимости от чужого мнения

Если в детстве ребенок стремится получать высокие оценки, то во взрослой жизни это стремление распространяется на все аспекты жизни, мешая человеку наслаждаться ею. Лунюшин подчеркнул, что большинство отличников обладают хорошей памятью, позволяющей успешно учиться в школе, но в реальной жизни ошибки неизбежны, написала «ТСН24».

Этот синдром ведет к зависимости от чужого мнения, самокритике, страху перед ошибками, потребности в похвале и стремлению угодить всем. В конечном итоге у человека развиваются неврозы, снижается самооценка, и он начинает ожидать идеальности и от окружающих.