Тревога является естественным механизмом адаптации, однако в виде дистресса она истощает организм. Об этом «Здоровью Mail» рассказала медицинский психолог, нейропсихолог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Дарья Лунина.

По словам эксперта, быстро снять физические симптомы тревоги помогают техники релаксации: дыхание по квадрату, метод «5-4-3-2-1» и мышечное расслабление. Справиться с навязчивыми мыслями позволяют приемы когнитивно-поведенческой терапии — ведение дневника самонаблюдения, оспаривание и переформулирование негативных установок.

Лунина подчеркнула, что обратиться к врачу стоит, если стресс длится от двух недель до нескольких месяцев. Поводом также служат апатия, нарушение сна и аппетита, трудности с контролем агрессии и проблемы в повседневной жизни.