Психолог Лунина отметила, что дыхание по квадрату и мышечное расслабление помогают справиться с сильной тревогой
Тревога является естественным механизмом адаптации, однако в виде дистресса она истощает организм. Об этом «Здоровью Mail» рассказала медицинский психолог, нейропсихолог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Дарья Лунина.
По словам эксперта, быстро снять физические симптомы тревоги помогают техники релаксации: дыхание по квадрату, метод «5-4-3-2-1» и мышечное расслабление. Справиться с навязчивыми мыслями позволяют приемы когнитивно-поведенческой терапии — ведение дневника самонаблюдения, оспаривание и переформулирование негативных установок.
Лунина подчеркнула, что обратиться к врачу стоит, если стресс длится от двух недель до нескольких месяцев. Поводом также служат апатия, нарушение сна и аппетита, трудности с контролем агрессии и проблемы в повседневной жизни.