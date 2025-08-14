Психолог Литвинцева отметила, что «синдром дискомфорта стабильности» тянется из детства

Психолог Валерия Литвинцева рассказала «Известиям» о феномене, который в профессиональной среде называется «синдром дискомфорта стабильности».

«Многие люди испытывают странное беспокойство, когда в их жизни наступает период затишья. Вместо того чтобы радоваться стабильности, они начинают искать подвох или даже неосознанно разрушать то, что имеют», — отметила она.

Психолог считает, что корни этого явления уходят в детство и привычные модели поведения.

«Наша психика устроена так, что стресс становится привычной зоной комфорта, а настоящий комфорт — пугающей неизвестностью», — добавляет она.

Литвинцева советует постепенно учиться принимать спокойствие как норму.

«Начните с малого — разрешите себе просто быть. Без ожидания подвоха, без поиска проблем. Со временем мозг перестроится, и вы обнаружите, что можно чувствовать себя безопасно и комфортно в хорошие периоды жизни», — рекомендует она.