Психолог Левс объяснила, что осенняя хандра может наступить из-за нехватки витаминов

Упадок сил, сонливость и осенняя хандра могут быть вызваны недостатком в организме витаминов. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказала психолог Марина Левс.

Она посоветовала с наступлением осени и первых холодов сдать анализы и провести проверку организма. Если она выявит недостаток витаминов, то их необходимо будет восполнить извне.

Кроме того, психолог дала еще несколько советов по борьбе хандрой. Так, она рекомендовала каждый день ложиться спать в одно и то же время, чаще бывать на свежем воздухе, а также стараться концентрироваться на положительных эмоциях и приятных моментах.