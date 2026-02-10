Психолог Лейкина рассказала, что частые простуды или псориаз могут быть реакцией организма на стрессовые ситуации

Психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о признаках психосоматических заболеваний.

По словам специалиста, если заболевания возникают регулярно после определенных событий, стоит обратить внимание на природу «хронических» конфликтов. Например, на неудовлетворенность работой и атмосферой в офисе.

«Надо смотреть продолжительность и частоту таких совпадений. Например, если человек всегда болеет, когда начинаются выходные дни, то это явно психосоматическая реакция», — отметила психолог.

Лейкина подчеркнула, что психосоматические реакции могут быть связаны не только с работой, но и с другими хроническими конфликтами. Например, частые простуды, проблемы с ЖКТ или псориаз могут быть реакцией организма на стрессовые ситуации.