Психолог Куликова заметила, что для поколения зумеров отсутствие сексуальных отношений не вызывает дискомфорта

Исследования показывают, что молодежь менее заинтересована в сексе по сравнению со старшими поколениями. Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова обозначила три причины этого явления в беседе с «Газетой.Ru» .

По мнению эксперта, для поколения зумеров отсутствие романтических и сексуальных отношений не вызывает дискомфорта. «Современная сексуальная революция заключается в том, что для поколения зумеров нет ничего дискомфортного в отсутствии романтических и сексуальных отношений», — отметила Куликова.

Также психолог подчеркнула, что жизнь для себя имеет много преимуществ: отсутствие обязательств и ответственности, забота только о себе, единоличный бюджет и удовлетворение собственных потребностей.

Кроме того, Куликова указала на психологический аспект: «При наличии тревожности и низкой стрессоустойчивости исчезает желание к сексуальным контактам». Зуммеры компенсируют отсутствие отношений карьерной самореализацией или развитием личных навыков.