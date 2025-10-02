Психолог Куликова-Цай призвала чаще ходить на концерты для профилактики болезни Альцгеймера

Регулярное посещение концертов может стать профилактикой болезней Паркинсона и Альцгеймера. Об этом заявила психолог Юлия Куликова-Цай в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

«Вы даете правильную нагрузку на мозг. Когда человек посещает концерты, спектакли, выступления, где серьезная музыка реализована и классное представление, хорошая постановка. Это все в плюс для мозга. Это в плюс для эмоциональной системы», — привел слова специалиста сайт RT.

Также психолог Екатерина Каталина в беседе с ИА НСН отметила, что разнообразие ритмов и сочетание разных инструментов в классической музыке стимулируют нейронные связи. Однако музыка должна вызывать положительные эмоции, подчеркнула эксперт.