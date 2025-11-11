Психолог Куликова-Цай указала на растущее эмоциональное выгорание среди работающих матерей

Большинство российских женщин, которые совмещают карьеру и материнство, сталкиваются с эмоциональным истощением. К концу 2024 года более 50% россиян испытывали симптомы выгорания, а для женщин-руководителей эта проблема особенно актуальна. Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай в интервью «Известиям» отметила, что хроническая усталость лишает радости как на работе, так и дома.

По ее словам, около 40–45% женщин-руководителей признают, что не чувствуют равновесия ни в одной из сфер жизни.

Одной из причин усталости является «вторая смена»: после рабочего дня российские женщины тратят на домашние обязанности в среднем 235 минут — это более чем в два раза превышает показатель у мужчин. Перфекционизм усугубляет ситуацию: стремление соответствовать высоким стандартам и на работе, и в семье приводит к стрессу.

Куликова-Цай рекомендует пересмотреть распределение обязанностей как на работе, так и дома, чтобы партнер взял на себя равную ответственность. Она также предлагает практические шаги для преодоления кризиса выгорания: делегирование рутины, регулярные микропаузы и четкое разделение обязанностей в семье. Это позволяет снизить нагрузку и восстановить эмоциональные ресурсы.