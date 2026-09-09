Психолог Куликова рассказала о влиянии тактильного голода на мозг и организм человека

Тактильный голод может менять работу мозга и влиять на физическое состояние человека. Об этом сообщила клинический психолог Елизавета Куликова в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, отсутствие прикосновений влияет на гормональный фон и восприятие мира. Когда кто-то касается нас, в мозге запускается каскад реакций: снижается уровень кортизола, повышается окситоцин — гормон, который дарит ощущение безопасности и связи.

«Когда кто-то касается нас, в мозге запускается каскад реакций, от которых зависит снижение уровня кортизола, повышение окситоцина — гормон, который дарит ощущение безопасности и связи и ряд других реакций. Значит, объятия могут снижать тревогу, замедляя сердцебиение, активируют так называемую парасимпатическую систему, режим "я в порядке"», — цитирует Куликову «ТСН24».

Тактильный голод часто сопровождается одиночеством, даже если человек окружен людьми. Человек, которого никто не обнимает годами, может испытывать состояние, похожее на депрессию, списывая его на усталость или особенности характера.

Эксперт уверяет, что нервная система пластична и тактильности можно обучиться заново. Начать можно с малого: массаж, объятия с близкими, теплый душ или ванна, укутывание в плед, контакт с животными, простое растирание рук.