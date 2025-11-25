Психолог Куликова рассказала, что абстрактно-образный характер мыслей вечером помогает улучшить качество сна

Качество сна зависит от множества факторов, включая физиологические процессы и ментальное состояние человека. Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова в беседе с Life.ru рассказала, как правильно настроить себя перед сном.

По словам специалиста, важно научиться воспринимать проблемы не так близко к сердцу. Это поможет избежать навязчивых мыслей перед сном. Куликова рекомендовала освоить релаксационные методики, такие как дыхание или прогрессивно мышечные релаксационные упражнения. Они активируют парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за успокаивающий эффект.

Также перед сном стоит избегать дел, требующих концентрации внимания или вызывающих сильные эмоции. Вместо этого лучше позволить себе абстрактно-образные мысли.

«Мысли перед сном должны нести абстрактно-образный характер, это отличный момент, чтобы подумать о мечтах и своих фантазиях», — заключила психолог.