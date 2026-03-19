Психолог Крупин призвал в случае панической атаки сосредоточиться на дыхании

Паническая атака — это состояние сильной тревоги и страха, возникающее без реальной угрозы для жизни. Клинический психолог Владимир Крупин рассказал RT, что такое состояние может возникнуть у человека по разным причинам: из-за большого количества подавленной тревоги, избегания мыслей о важных вещах или совокупности факторов, таких как алкоголь, недосып, ссоры и сложный жизненный период.

Крупин подчеркнул, что паническая атака может случиться и у здорового человека, но важно обращать внимание на ее повторяемость. Если атаки повторяются регулярно, это повод обратиться к специалисту.

Психолог рекомендует простой и эффективный способ справиться с панической атакой — сконцентрироваться на дыхании и стараться дышать медленно и глубоко.

«Когда человек нервничает, у него становится поверхностным дыхание и организм недополучает кислород, поэтому очень важно дышать верно», — заключил специалист.