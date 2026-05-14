Психолог Комар рассказал, что при аллергии на воду иммунная система может реагировать на собственные слезы и пот

Психолог и специалист по работе с аллергией и психосоматикой Алексей Комар в беседе с Lenta.ru поделился информацией о необычных формах аллергии. Среди них — реакции на утюг, холод летом, пыльцу оливы и даже воду.

Комар рассказал о случае, когда у мужчины начинался отек и появлялись пятна, как только его жена брала в руки утюг. У другой женщины холодный ветер летом провоцировал крапивницу из-за психологической травмы, связанной с холодом.

Психолог упомянул о поллинозе на пыльцу оливы, который распространен в Средиземноморье. Также он рассказал об аллергии на никель у людей, работающих с монетами. Еще одна редкая реакция — альфа-гал-синдром, аллергия на красное мясо после укусов определенных клещей, преимущественно в США, привел его слова сайт aif.ru.

Самым невероятным видом аллергии Комар назвал реакцию на воду. В таких случаях иммунная система может реагировать даже на собственные слезы и пот. Подобные случаи встречаются редко, но реакция на воду при купании не является исключительной и может создавать проблемы даже при приеме душа.