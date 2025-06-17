Психолог Колмановский предупредил, что подавление эмоций чревато проблемами со здоровьем

Подавление эмоций, особенно плача, способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил в беседе с ИА НСН психолог, руководитель центра «Наша жизнь» Александр Колмановский.

Статистика показывает, что около 18% россиян редко испытывают потребность в выражении чувств, а треть опрошенных не проявляли эмоциональность даже в недавней неделе перед исследованием.

Колмановский акцентировал внимание на важности естественных проявлений эмоций, подчеркивая, что каждая эмоция, будь то грусть, сострадание или радость, способствует поддержанию нормального состояния организма. Подавление природных реакций, напротив, ведет к ухудшению самочувствия и появлению психосоматических расстройств.

Он привел пример негативных последствий сдерживания эмоций, пояснив, что приобретенные реакции, такие как агрессия, отличаются от инстинктивных чувств, необходимых для адаптации организма. Психолог рекомендовал внимательно относиться к собственным переживаниям и научиться отличать истинные чувства от навязанных обществом шаблонов поведения. Например, важно понимать причины своего смеха или улыбки, осознавая, вызвано ли оно искренним удовольствием или социальным давлением.