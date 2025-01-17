Психолог Колмановский: покупать антидепрессанты нужно только по рецепту врача

В последние годы люди стали охотнее обращаться за профессиональной помощью при проблемах с ментальным самочувствием. Об этом рассказал психолог и директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с ИА НСН .

Говоря о психических расстройствах, эксперт указал на эффективность антидепрессантов. Однако он призвал покупать данные препараты только по рецепту врача.

«Есть большое количество симптомов, при которых лекарства точно могут помочь. Однако все индивидуально, далеко не каждому человеку, который обратится к психиатру, назначат антидепрессанты. Кому-то скажут, что им не хватает, например, глицина», — заявил специалист.

Он также добавил, что в настоящее время психиатры занимаются не только ярко выраженной патологией, но и повседневными проблемами, такими как усталость или плохое настроение.