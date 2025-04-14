Психолог Кочетова: ностальгия по блюдам из детства улучшает настроение

Многие с теплом вспоминают бабушкины пироги или мамин борщ. Кандидат психологических наук, клинический психолог и доцент кафедры МГППУ Юлия Кочетова рассказала KP.RU о влиянии таких воспоминаний на психику человека.

Оказывается, ностальгия может улучшить психологическое состояние. Вкусная еда из детства позволяет это сделать благодаря ассоциативной памяти. Она связывает события нашей жизни, помогая легче извлекать воспоминания из памяти.

Блюдо или продукт могут вызывать различные ассоциации: вкус малины из сада в детстве, например, дарит ощущение радости и уюта. Ностальгия может сопровождаться грустью, но все же это приятные эмоции.

Не только ностальгия, но и вкусная еда сама по себе стимулирует выработку «гормонов счастья»: серотонина, дофамина и эндорфинов.