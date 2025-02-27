Избыточный оптимизм может служить тревожным знаком. Порой за маской оптимиста скрывается атипичная депрессия — своеобразный двойник классической формы этого недуга, рассказал психолог Александр Кичаев в беседе с Life.
К признакам такого состояния он отнес реактивность настроения: приятные новости вызывают кратковременный всплеск радости, сменяемый возвращением в апатию. Кроме того, атипичная депрессия сопровождается склонностью к перееданию, сонливостью, ощущением тяжести в конечностях и повышенной восприимчивостью к критике.
По словам эксперта, данное расстройство требует тщательной индивидуальной оценки для разработки грамотного подхода к лечению.
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